Canchita Centeno se mostró evidentemente MOLESTA con sus compañeros Alejandra Baigorria y Andrés Salas por hacerla perder, a ella y sus demás compañeros, 3 minutos de su tiempo en la Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

La dupla ganó el beneficio de congelar a sus rivales durante unos minutos y decidieron usarlo en los últimos instantes del segundo plato de la noche. Al verla frustrada, Peláez le consultó a Canchita: “¿Te está perjudicando mucho esto?”.

Y la locutora le respondió: “Mal, mal. Después no critiquen a la Cotito cuando use sus medallas. ¿Así eres, no? ¿Por qué no nos congelaste al inicio para poder respirar después del juego?”.



Este martes 05 de noviembre se transmite una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos lucharán para salvarse de la temida Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

