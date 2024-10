Alejandra Baigorria cree que pronto se convertirá en la próxima eliminada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna aseguró que el nivel de competencia es alto y no cree llegar al mismo ritmo.

“Creo que serán mis últimas semanas. A lucharla nomás. Yo ya sé, más o menos, quién va a ganar. Así que a aprender lo último que me queda, chicos”, aseguró la participante. “No voy a decir quién o quiénes creo que ganarán. Ya sé cómo van a responder, así que mejor me quedo calladita”, agregó.

Aparentemente, Cotito se sintió aludida y dijo ante las cámaras: “Compañeritos, ustedes también son buenos, pero practiquen. Yo también tengo mil cosas que hacer, pero qué mal que me quieran tumbar, pero no van a poder porque estoy con mis ‘chefcitos’ que me apoyan. Calladita, concentradita en lo mío, no veo a nadie más que a mí”.

Este martes 29 de octubre inicia el séptimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cinco de los participantes que siguen en competencia regresaron a la cocina, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.