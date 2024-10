Luigui Monteghirfo confesó EN VIVO que su nombre real NO es Luigi. El participante de “El Gran Chef Famosos, La Academia” le confirmó a Peláez que su verdadero nombre es Luis Alberto Monteghirfo Alayza y que Luigi es simplemente un apodo. Pero, ¿cómo nació?

“¿Tú quieres saber por qué me dicen Luigi? Yo me llamo Luis Alberto. Me lo pusieron como chapa en el colegio en los 90. Justo en ese año salió de moda Mario Bros. Luigi era el hermano de Mario, el más alto”, aseguró en referencia a Luigi Bros.

Este martes 29 de octubre inicia el séptimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cinco de los participantes que siguen en competencia regresaron a la cocina, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

