Andrés Salas se declaró FAN de la cantante argentina Tini Stoessel al cantar una de sus canciones en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

El alumno no se resistió y entonó “Miénteme”, el éxito de la argentina con su compatriota Maria Becerra.

Pero NO solo eso. Sino que también utilizó “Ahora Quien” de Marc Anthony para crear un nuevo sencillo. “Ahora quien lo va a lavar, me miro en el espejo y me siento estúpido”, cantó Andrés mientras desgranaba el choclo.

Este martes 29 de octubre inicia el séptimo ciclo de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cinco de los participantes que siguen en competencia regresaron a la cocina, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Desaprobados?

