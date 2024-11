Tito Vega y Andrés Salas se hicieron acreedores este martes de sus primeras medallas de “El Gran Chef Famosos, La Academia” gracias a su buen desempeño en la cocina. Los exigentes jueces del programa culinario de Latina Televisión hicieron uso de su facultad para premiar a los alumnos.

El primero en recibir la medalla fue Tito de manos de Javier Masías. “Me encontré con que el aderezo estaba perfecto, la textura del arroz increíble, el sabor de las conchas arriba. Y por eso he decidido que el día de hoy voy a entregar mi segunda y última medalla”, sentenció el crítico gastronómico.

Una vez en el confesionario, el actor de “Pituca sin Lucas” agradeció el reconocimiento. “Me emociona mucho que hayan podido reconocer en algo mi avance y la verdad que de quien menos pensé: de Masías. Gracias, gracias, gracias”, dijo conmovido.

El segundo participante de la noche en llevarse una medalla fue Andrés Salas, quien ya había estado premiado por los beneficios de esta edición. El jurado que decidió darle su medalla fue Giacomo Bocchio.



“Realmente es el mejor plato que has presentado hasta ahora. Estás en un proceso de mejora continua. Te animo a que sigas probando. Esta es consecuencia de probar, creo que te has dado cuenta. Eso es clave en esta cocina, en cualquier cocina del mundo. Hoy lo has logrado, muy bien. Así que te quiero dar una medalla también”, sentenció el chef, evidentemente orgulloso del progreso de su alumno.

