Adolfo Aguilar se encontraba realizando el “antojito” del jurado en medio de su la preparación del segundo plato, cuando de pronto Israel Dreyfus comienza a preguntarle por los ingredientes que tiene en su mesa. “Agarra tus fresas al toque. Métalas al abatidor. En una”, le dijo Aguilar, intentando de que caiga en una trampa.

Israel se quedó bastante pensativo. Después de analizarlo mucho, no cree en sus palabras. “Que ser tan malvado eres Adolfo, que ser tan oscuro”, sentenció. Nelly Rossinelli sacó cara por Israel y lo advirtió. “No hagas caso. No has metido, ¿no?”, comentó.

Este sábado 31 de agosto se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cinco alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.