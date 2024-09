Los participantes terminaron de realizar sus preparaciones y ahora -como de costumbre- le dan un bocado a lo que realizaron. Sin embargo, algo particular sucedió. Wendy Menéndez parece que se olvidó de sus alergias y probó su preparación, la cual lleva langostinos, proteína a la cual es alérgica. “Me olvidé de que no puedo comer langostinos”, manifestó cuando se dio cuenta de su error.

José Peláez se dio cuenta de su reacción y le preguntó qué había sucedido. “Me olvidé de que era alérgica y me lo metí a la boca”, respondió. Preocupado por su salud, el presentador le ofreció la ayuda de los paramédicos. No obstante, ella dio particular respuesta: “Ya tomé un litro de agua”, añadió.

Este sábado 31 de agosto se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cinco alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

