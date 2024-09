Empezó una noche más en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” y los participantes están concentrados en sus preparaciones. De pronto, algunos se comienzan a ayudar entre sí con la receta. Es ahí donde Adolfo Aguilar se percata de algo inusual. “Nosotros por los menos nos ayudamos, pero Wendy…”, mencionó entre risas.

Carlos Palma alcanzó a escuchar lo que el presentador estaba comentando y no negó lo dicho. “¿Wendy? Se salva sola”, sentenció. La locutora de radio no dudó en defenderse de tales acusaciones. “Por ahí ayudo cuando puedo, me concentro primero en lo mío”, respondió en el confesionario.

Este sábado 31 de agosto se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cinco alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

