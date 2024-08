Gachi Rivero se despidió este viernes de “El Gran Chef Famosos, La Academia” PARA SIEMPRE. La locutora de radio fue eliminada por el exigente jurado, pero antes de irse recibió emotivas palabras por parte de ellos.

El primero en hablar fue Giacomo Bocchio. “Gachi, efectivamente, has dado una buena batalla. Te felicito porque he podido ver tu evolución, has crecido un montón. Te vas con mejor sazón de la que llegaste. Te animo a que sigas cocinando. Gracias por las risas, los buenos momentos”, aseguró.

La segunda en despedirse fue Nelly Rossinelli: “Gachi, tienes una energía muy bonita. Una personalidad avasalladora. Siempre alegre, siempre con una sonrisota. Sé que vas a seguir iluminando a las personas donde vayas y en el camino que sigas. Te deseo lo mejor para ti”.

Y, por último, las palabras de Javier Masías también conmovieron a Gachi. “Yo estudié contigo en la universidad y tienes una voz particular, no me sorprende que esa voz haya atravesado la radio y ahora atraviesa las pantallas”, aseguró.

