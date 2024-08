Este jueves 29 de agosto se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia“. Adolfo Aguilar, Wendy Menendez, Gachi Rivero, Israel Dreyfus y Carlos Palma regresaron a la cocina para conquistar al jurado con su sazón y de esa manera evitar la temida Noche de Desaprobados, donde se ponen en riesgo de ser los nuevos expulsados.

El inicio fue muy gracioso, los participantes tuvieron que pasar por el ya conocido “recreo” en el que hicieron una actividad con pelotitas, donde Israel Dreyfus se consagró como el flamante ganador. Tras ello, Carlos Palma quiso ganar tiempo a espaldas de sus compañeros, pero su plan salió mal, pues todos se dieron cuenta y le reclamaron.

José Peláez habló con el jurado acerca de los participantes a los que consideran que darán la talla y Giacomo Bocchio mencionó a Adolfo Aguilar. Gachi Rivero se mostró un poco “picona” en el confesionario e imitó los comentarios del jurado. Además, ‘La Gacela’ perdió los papeles al ver que Jely Reátegui no siguió sus consejos.

Al parecer la relación entre Israel Dreyfus y Wendy Menéndez no se ha visto fortalecida luego de que cocinaran juntos. Esta vez la locutora de radio dejó hasta el final al competidor para que escoja sus insumos. Esto indignó mucho al modelo, quien no dudó en recordárselo a lo largo del programa. Sin embargo, cuando fue consultada por el tema, ella recalcó de que no lo odia.

La que estuvo de buenas fue Gachi Rivero. La locutora estuvo cantando todo el programa, mostrando una felicidad auténtica. Sin embargo, una de las afectadas fue Jely Reátegui, quien afirmó que los sonidos están muy fuertes y por esto prefiere verla enojada.

Finalmente, luego de una ardua batalla culinaria, sólo uno de los participantes podía avanzar al siguiente ciclo. El elegido fue Israel Dreyfus. Carlos Palma, Wendy Méndez, Jely Reátegui, Gachi Rivero y Adolfo Aguilar están al borde la eliminación.

