Luego de que Israel Dreyfus fuera escogido hasta el último, José Peláez se acercó a la estación de Wendy Menéndez para saber la verdad acerca de los “rumores”. “Hay rumores de que odias por algún motivo a Israel Dreyfus”, sentenció el presentador.

Sin embargo, la participantes mencionó que son mentiras. “Son rumores no más”, respondió. Asimismo, recalcó que ella no podría a odiar a ninguna persona. “Para odiar hay que tener tiempo, señor. Yo no tengo tiempo”, sentenció.

Este jueves 29 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos: La Academia”. Los alumnos se enfrentan a duros retos que pondrán a prueba su nivel culinario, ¿cómo les irá?



