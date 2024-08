Jely Reategui rompió en llanto en medio de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna se sintió sumamente abrumada por toda la tensión que se sentía en la séptima Noche de Expulsión.

La actriz NO quería ser eliminada del programa y prometió dejar toda su sazón en el segundo plato de la noche, incluyendo un par de lágrimas. “No sé si estas emociones me van a ganar ahorita, tengo que tener la cabeza fría”, confesó Jely ante las cámaras.

En ese momento, se quebró y cayeron lágrimas en su rostro. “No puedo, voy a llorar de nuevo. Me estresé. Se calentaron mis lágrimas otra vez. Pucha, soy una máquina de llanto. Yo también quiero salvarme, pero ahorita me la han puesto difícil. Estoy llorando en televisión nacional”, dijo.

Este viernes 30 de agosto se vive la séptima Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cinco alumnos desaprobados abandonará la cocina para siempre, ¿quién será?

