Jely Reategui protagonizó un divertido momento en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna aseguró que, recientemente, vio un video donde la comparaban con la artista criolla Cecilia Barraza. Y, efectivamente, SON IGUALITAS.

“Hay un Tiktok que me enseñaron ayer. Cómo me he reído. Y de pronto me convierto en Cecilia Barraza. Quiero decirle a la señora Cecilia Barraza, a quien no conozco personalmente, que la admiro muchísimo y que no me había dado cuenta que me corté el pelo igual que usted”, aseguró la participante.

Este viernes 30 de agosto se vive la séptima Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cinco alumnos desaprobados abandonará la cocina para siempre, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.