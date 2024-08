Adolfo Aguilar decidió jugarle una pequeña broma a su compañera Jely Reategui en medio de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno CHOCÓ su carrito de compras con la otra alumna, molestándola.

“No me choques. Ya has malogrado mi cuaderno. Mira que no te he gritado”, le reclamó la participante al ver todo el alboroto generado por el artista.

Aunque, por su lado, Adolfo solo atinó a reírse de la situación.

Este viernes 30 de agosto se vive la séptima Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cinco alumnos desaprobados abandonará la cocina para siempre, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.