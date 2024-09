José Peláez se acercó la estación de Israel Dreyfus y comenzaron a hablar acerca de lo que sucedió cuando aprobó la semana del vacacional. “¿Qué te dijo el otro día tu padre, que estaba en la casa y estaba dando el gran chef?”, fue la consulta que hizo el presentador. “Hijo, ya te eliminaron de nuevo”, mencionó Peláez pensando que le iba a jugar una broma.

“Estaba feliz de que me haya salvado”, comentó Israel muy contento. “Papá me salvé, me salvé”, fue la intervención que dijo Peláez tratando de imitar a Israel. “Me felicitó”, comentó el modelo. “Mi papá está muy contento, yo creo que orgulloso, porque miren a donde he llegado, hasta donde he avanzado”, añadió.

Este sábado 31 de agosto se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cinco alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.