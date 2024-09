José Peláez se acercó a la estación de Israel Dreyfus para conversar un poco con el participantes acerca de su “relación” con Wendy Menéndez luego de que lo dejara hasta el último en una actividad. “¿Cómo van las cosas con Wendy?”, preguntó el presentador.

La respuesta del participantes sorprendió a todos. “No sé, siento un ambiente medio denso. Tú lo has sentido. De mi parte, no. Creo que es de su parte. Ella te lo va a negar”, agregó. “Estás hablando con alguien que tiene 14 años de experiencia en realities. Yo sé cuándo alguien me quiere eliminar”, sentenció Israel Dreyfus.

Este sábado 31 de agosto se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cinco alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.