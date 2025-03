Luego de una intensa noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”, el estricto jurado tomó una decisión y envió a tres de los participantes a la temida Noche de Sentencia.

Los participantes que NO conquistaron el paladar del jurado fueron Miguel Arce, Mateo Garrido Lecca y Patricia Alquinta. “La verdad sí me lo veía venir, pero no importa, tengo que aprender, tengo que mejorar. Vamos en el siguiente plato con todo”, aseguró el primero. “La vez pasada pasé directo sin cocinar, obviamente si cocino a sentencia. Bueno, toca aprender”, añadió el segundo sentenciado.



En tanto, los dos únicos salvados de esta noche fueron Reimond Manco y Vania Bludau. “Seguimos invictos, estamos invictos, vamos invictos, gracias muchachos”, festejó el primero.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.