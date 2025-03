Reimond Manco NEGÓ haber dicho la famosa frase “tócame que soy realidad”, que se le atribuyó tiempo atrás. El participante de “El Gran Chef Famosos, Extremo” se pronunció en el nuevo programa.

“Agárrame que me desaparezco. Esa es buena, para tu libro”, comentó Reimond frente a las cámaras. “¿Esa a quién se la dijiste?”, le bromeó Mateo Garrido Lecca.

“Esa no se la he dicho a nadie, esa te la he dicho a ti nomás”, aseguró el deportista. “¿Y ‘tócame que soy realidad’?”, repreguntó el comediante. “Esa yo no la dije, yo no dije nada”, sentenció Reimond Manco.



Este jueves 20 de marzo inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Los participantes que siguen en carrera buscarán evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

