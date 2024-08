Diana Sanchez, Carlos Palma y Wendy Menendez fueron enviados a la temida Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres participantes lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión.

La primera desaprobada fue Diana, quien no convenció al jurado con su mondonguito a la italiana. “Yo no quería venir. No puedo… Desaprobada. Toda mi vida desapruebo”, se lamentó.

En tanto, Carlos también cayó sentenciado. “No me sorprende. Estoy contento, por lo menos no ha sido un desastre. Así que vamos a seguir aprendiendo, avanzando por todos ustedes”, aseguró.

Por último, Wendy no pudo superar a Jely Reategui en sabor y también fue enviada a la Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.