Este lunes 5 de agosto se vivió una tensa Noche de EXPULSIÓN en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Leslie Shaw, Carlos Palma, Jely Reátegui y Diana Sánchez tuvieron que cocinar “Choritos a la Chalaca” y Escabeche de pescado” para evitar ser EXPULSADOS del programa. Sin embargo, solo tres de ellos lograron pasar al siguiente ciclo.

Todo comenzó con unos polémicos comentarios del chef Fransua, quien mencionó que se encontraba ansioso por saber quien se iría eliminado. Esto llamó mucho la atención, pues al ser el reemplazo de Nelly Rossinelli, los competidores esperaron a alguien parecido a ella. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que era todo lo contrario.

Además, José Peláez hizo una revelación bastante importante, en la que por fin confesó el motivo por el que siempre se acerca a las estaciones de los participantes e intenta distraerlos. En una conversación con Diana Sánchez, confesó que esto se debe a que es algo que dice en su contrato y es obligatorio llevarlo a cabo.

Siguiendo la línea de comentarios sarcásticas, Carlos Palma se lamentó por haber llegado a la Noche de Expulsados. El cómico comenta que cuando trabajó con Leslie Shaw considera que hizo gran parte del trabajo. Asimismo, mencionó que la artista animó el ambiente con su voz, por lo que no está del todo descontento.

Los pícaros comentarios de Diana Sánchez a Giacomo Bocchio no tienen cuando terminar, cada intervención que tuvieron juntos, la artista no dudó en llenarlo de elogios. Por su parte, el experimentado chef sólo atinó a reírse y mostrar una sonrisa bastante amigable. Diana incluso aseguró que se queda en la competencia sólo por el jurado.

A minutos del final, Carlos Palma pasó por un momento bastante tenso cuando la comida se le quemó. El locutor de radio no sabía qué hacer, pues el aderezo estaba ahumado y no quería correr con el riesgo de ser eliminado. Todo fue confusión para él hasta que José Peláez se acercó a su estación y lo animó a que no se rindiera.

Finalmente, después de una batalla culinaria bastante intensa, el jurado tenía que escoger a tres participantes para que avancen a la siguiente etapa. Los seleccionados fueron Diana Sánchez, Jely Reátegui y Carlos Palma. La tercera expulsada de la temporada es Leslie Shaw, quien se despidió y agradeció por la oportunidad.

Revive AQUÍ el capítulo del 05 de agosto de “El Gran Chef Famosos, La Academia”

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.