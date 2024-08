Luego de una ardua competencia culinaria en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, el jurado sólo podía salvar a tres participantes. Los escogidos esta noche fueron Carlos Palma, Jely Reátegui y Diana Sánchez. La que tendrá que abandonar la competencia es Leslie Shaw, quien no cautivó el paladar de los exigentes jueces.

La artista no dudó en dar unas palabras antes de retirar. “Quiero agradecer a la producción, que han sido muy lindos conmigo. Soy super apasionado con lo que me gusta hacer, no puedo evitar amar tanto la música. Me he probado que si quiero puedo hacerlo. Agradezco mucho la paciencia de los juecitos. Voy a tratar de mejorar y si es que me invitan de nuevo prometo sorprenderlos”, expresó Leslie.

Este lunes 5 de agosto se vive una tensa Noche de EXPULSIÓN en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro estudiantes tendrán que cocinar para salvarse y avanzar al siguiente ciclo. Pero solo tres alumnos conseguirán evitar estar la expulsión, ¿quién será eliminado?

