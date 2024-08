Javier Masías llegó, junto a Giacomo Bocchio y La Gastronauta, hasta la cocina de Jely Reategui en “El Gran Chef Famosos, La Academia” para calificar su cuaderno de apuntes. El crítico gastronómico quedó GRATAMENTE sorprendido.

El jurado fue el encargado de evaluar la legibilidad de la letra y NO tuvo ni un solo reclamo. “Le puedo dar dos puntos por la legibilidad, es la letra más impecable que he visto en este set. Hasta le ha hecho nubecita. Esto lo lee hasta quien no sabe leer”, aseguró Masías.

Además, también fue aprobada por Giacomo y La Gastronauta en organización y limpieza; obteniendo un total de 3 puntos adicionales.

Este martes 06 de agosto se vive una nueva noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Solo uno de los participantes de este episodio se salvará de la Noche de Desaprobados gracias a la Tecnicatón, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.