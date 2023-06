Karina Calmet y Ricardo Rondón son los finalistas: Susan León es eliminada y queda en el tercer lugar de El Gran Chef Famosos

Susan León es la eliminada del día de hoy en El Gran Chef Famosos. Ricardo Rondón y Karina Calmet lucharán mañana por el primer lugar.

Nelly Rossinelli fue la encargada de salvar a Karina Calmet. La actriz se sorprendió, pensó que la final iba a ser entre Susan León y Ricardo Rondón.

Giacomo Bocchio, por su parte, determinó que el tercer lugar de la temporada era para Susan León, y de esta manera, Ricardo Rondón pasaría a la gran final de El Gran Chef Famosos.

Susan León decidió dedicarle unas palabras a Giacomo Bocchio: “Solo puedo decir que pasé el primer ciclo, pero no el segundo. Gracias a mis compañeros porque ha sido una noche terrible, muy fuerte, la más estresante de la competencia. Me llevo del maestro Giacomo toda la admiración, recuerdo que me dijo que a los siete años agarró el primer pulpo y de ahí fue proveedor de toda su familia, yo siempre lo fui de otra forma, nunca en la cocina, toda mi admiración para usted”.

También se animo a dar unas palabras a Nelly Rossinelli y Javier Masías: “Maestra Nelly, una maravilla, esa sonrisa, esa alegría, esos colores, de verdad, gracias por tanto. Maestro Javier, pocas palabras, pero grandes miradas, corazón absoluto, maravilloso personajes, así comencé yo en la televisión, haciendo un personaje y después eres lo que quieres ser. Me voy feliz, me voy contenta, aprendí a cocinar. Me voy feliz, me voy contenta, así es la vida, es una competencia y sé cuando retirarse”.

“Soy competitiva, pero me conformo con un buen tercer lugar. Me ha dado tanto esta competencia, pero regreso por el primero. No sé si volveré a cocinar, pero de mí, van a volver a saber”, comentaba Susan en el confesionario.