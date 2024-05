El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Giacomo y Khabir SORPRENDIDOS con la suerte de Flavia, ¿por qué?

El tiempo acabó y los participantes presentaron sus respectivos Majariscos al jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Al momento de evaluar el plato de Flavia Laos, Giacomo Bocchio y Khabir Tello se mostraron SUMAMENTE sorprendidos con el resultado.

El primero en recalcar su asombro por el platillo de la influencer fue Giacomo. “Llama la atención que siempre llega… Tiene buena pinta y está bueno. No es el mejor majarisco que he comido pero esto está bueno. Yo no creo que ella analice la cocción del marisco. Creo que tiene demasiada buena suerte”, comentó.

Al escuchar la declaración del chef en el confesionario, Flavia se sinceró frente a cámaras: “Tienes toda la razón. No tengo ni idea”.

En tanto, el comentario de Khabir Tello fue aún más directo: “No veo conchas de abanico. No es un plato que esté feo, pero no sé cómo haces para llegar al sabor, en verdad”. “Si tú no sabes que tienes años en esto, ¿tú crees que yo voy a saber? Seré un caso especial”, ironizó Flavia en respuesta.

Este miércoles 15 de mayo se inicia una nueva ronda en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

