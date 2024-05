El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Gino le exige a Flavia que le diga su verdad en la cara

Flavia Laos se acercó hasta la cocina de Gino Assereto para probar su leche de pantera. Y, tras lograr su objetivo, regresó a su estación donde REVELÓ que la preparación de su compañero no estaba tan rica. “Les voy a decir un secreto: El mío está buenazo a comparación de ese”, aseveró frente a cámaras.

En el reciente episodio de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Flavia criticó la comida de su colega y este no se quedó callado. “¿Por qué no me lo dices en la cara? ¿Por qué a espaldas mía? Yo, al menos, te subestimé en tu propia cara. Ven y dímelo en mi cara, Flavia Laos”, fue la respuesta de Gino.

Este miércoles 15 de mayo se inicia una nueva ronda en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes luchan por evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

