“He sido resiliente toda mi vida”: Tilsa Lozano aseguró que la quemadura en El Gran Chef Famosos la impulsó a seguir luchando 

Enfrentarse a un nuevo formato en el que nunca has participado, y teniendo muy poca experiencia en la cocina, puede convertirse en un reto casi imposible para muchos. Pero TIlsa Lozano asumió el compromiso y ha llegado a la recta final de esta cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, el conocido programa de Latina Televisión.

Aunque no solo eso. La modelo peruana aseguró que la resiliencia en cada aspecto en su vida la ha impulsado a continuar en competencia. Esto, pese a los obstáculos que se le presentaron en el camino.

La vida de Tilsa, a raíz de “El Gran Chef Famosos”, ha dado un giro de 180 grados. Más allá de sus redes sociales, ahora sus fanáticos podían verla de lunes a sábados en las pantallas de Latina Televisión siendo ella misma. “La gente ha podido conocer una versión diferente a la Tilsa que veían en las pantallas y otra que es la Tilsa real”, dijo a Latina Entretenimiento. Es justamente por esa razón que Tilsa no dudó en rompen en llanto frente a las pantallas.

La resiliencia de Tilsa Lozano tras quemadura en “El Gran Chef Famosos”

Hace unos días, la modelo se enfrentó a una intensa Noche de Eliminación donde tuvo que cocinar un postre peruano: Suspiro a la limeña. Para cumplir con el objetivo, tuvo que calentar leche condensada en una olla a presión. Sin embargo, no supo cómo abrir correctamente la olla y el manjar hirviendo se le derramó en el brazo, causándole una quemadura.

Al recordar ese momento, Tilsa Lozano confiesa que, por un instante, la idea de abandonar la competencia cruzó por su mente. Pero decidió continuar para demostrar su resiliencia, no solo a su familia y fanáticos, sino a ella misma.

“Soy resiliente no solamente en la cocina, lo he sido siempre mi vida lo que han podido ver y lo que no. Creo que de eso se trata la vida de caerse y levantarse, porque cuando te levantas después de una caída te levantas más fuerte. Te lo prometo”, aseguró la modelo.

Mira AQUÍ la entrevista a Tilsa Lozano de “El Gran Chef Famosos”

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre la solidaridad de sus compañeros tras quemadura en “El Gran Chef Famosos”?

Según confesó la propia Tilsa Lozano a Latina Entretenimiento, el momento más especial que ha vivido hasta el momento en “El Gran Chef Famosos” fue el de la quemadura; principalmente por la ayuda que recibió de sus compañeros.

Christian Ysla dejó todo lo que estaba haciendo en su cocina para socorrerla. “Él estaba cocinando y dejó todo y fue corriendo a ayudarme sin pensar en que se iba a quemar su comida, sin pensar en que no iba a llegar a emplatar”, recordó.

Asimismo, la modelo comentó que esta pequeña acción le demostró a ella el “lindo ser humano” que es su compañero. “Fue capaz de dejar de lado sus cosas para venir a ayudar a una persona y esa solidaridad no se ve ninguna parte”, concluyó.

¿Qué técnicas culinarias ha aprendido hasta el momento Tilsa Lozano en “El Gran Chef Famosos”?

Con su llegada a la recta final de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano confesó que aprendió cosas básicas de la cocina que antes no tenía idea de que podía hacer. Por ejemplo: usar el pelapapas gracias a las indicaciones de ‘Burro’, un miembro de la producción del programa de Latina Televisión.

Asimismo, durante la competencia, ha ido perfeccionando su técnica en el corte de las verduras que se suelen usar en los aderezos. “Otra cosa fue a hacer el tomate concassé. Eso significa que no tiene ni pepa ni cáscara y me enseñaron a cortarlo así, perfecto para sacarle la piel”, recordó.

Escrito por Alejandra Sánchez