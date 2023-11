Fiorella Cayo es eliminada de El Gran Chef Famosos 4 a poco de la final

Le dijo adiós a la competencia. Fiorella Cayo fue la eliminada del nivel 11 de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos. La actriz no superó las expectativas del jurado con la preparación de los platillos chinos Chow Mein y el Xiao Lung Pao. Ella quedó en sexto lugar de la competencia.

“Realmente hoy me siento feliz de irme, porque el momento mejor para soltar es cuando sabes que lo diste todo. Gracias, me ha encantado conocerlos”, señaló la actriz peruana. Además, ella se refirió al maestro Bocchio: “Así con tus resondradas que a veces me han gustado y a veces no. Me voy contenta”

Finalmente, la actriz se refirió a ella misma y concluyó: “Me siento muy orgullosa. Siento que estoy mejor que ayer”

Este martes 28 de noviembre, Christian Ysla, Fiorella Cayo y ‘Checho’ Ibarra se enfrentaron en una Noche de Eliminación con comida china en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Uno de ellos dejará para siempre la competencia, a muy poco de pasar a la última etapa del concurso culinario.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. El último en irse de la competencia fue Renato Rossini, quien se despidió del jurado y de los “chefcitos”.