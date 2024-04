El Gran Chef Famosos: ¿Zelma Gálvez es Luz Clarita? Esta es la icónica comparación que hizo Peláez

José Peláez regresó la conducción de “El Gran Chef Famosos”. El presentador se asuntó por unos días, pero volvió con más energías que nunca. Incluso, se animó a bromear con el look que llevaba puesto Zelma Gálvez. “Señorita Gálvez, qué alegría verla a usted. Por alguna razón me hace acordar a Luz Clarita”, expresó.

En ese sentido, se animó a revelar el motivo de su comparación. “La he visto y he regresado a los noventa, que muchos de nuestros ‘Chefcitos’ no saben de lo que estamos hablando”, añadió. La cómica se tomó el comentario de ‘La Gacela’ con humor. “En esa época cuando salía Luz Clarita yo era muy niña”, añadió la participante.

Este martes 16 de abril, empieza una nueva semana en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Giovanna Valcárcel, Flavia Laos, Zelma Gálvez, Gino Assereto y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar caer en la temible Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.