El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Lita Pezo LLORA de estrés al ver que se le acababa el tiempo

¡No aguantó! Lita Pezo se frustró y derramó lágrimas al ver que se le acababa el tiempo para terminar el segundo plato de la noche que definía su permanencia en el programa culinario “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. La cantante, desde el inicio, había manifestado su deseo por llegar lejos en la competencia.

Por eso, al ver que el tiempo no le iba a alcanzar para terminar su pescado en salsa de ajo, rompió en llanto. “No quiero ser eliminada, de verdad. Y si soy eliminada, quiero presentar algo. No quiero dejar de presentar. Se llora, pero no se para. Hasta el último”, confesó ante las cámaras.

Este lunes 15 de abril, se vive la tercera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Lita Pezo, Zelma Gálvez y Emilram Cossío se enfrentan en la cocina para evitar su salida del programa culinario de Latina Televisión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.