El Gran Chef Famosos: Ricardo Rondón asegura que “compite solo contra sí mismo” en GRAN FINAL

Ricardo Rondón y Karina Calmet son los finalistas de El Gran Chef Famosos. Los participantes están compitiendo por quedarse con el título de ‘El Gran Chef’, sin embargo, sólo uno podrá obtenerlo.

Como parte de la dinámica del último episodio de la temporada, los concursantes compartieron sus pensamientos antes de la Gran Final y Ricardo Rondón se mostró confiado de sus habilidades culinarias.

“Debo ganar El Gran Chef porque me costó sangre sudor y lágrimas llegar hasta aquí… No sabía a dónde entraba al llegar a este programa, lo único que sí sabía es que yo no compito contra nadie, compito contra mí mismo y voy a demostrar que este reto lo tengo que lograr”, explicó el presentador de televisión.

Pese a que está buscando quedarse con el trofeo, Rondón contó que su paso por el programa le ha permitido conocer “el valor de la solidaridad y de trabajar en equipo”. Además, ha “recibido afecto”, lo más importante, según su opinión.

¿Dónde ver todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué premio se llevará el ganador de El Gran Chef Famosos?

