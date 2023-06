El Gran Chef Famosos EN VIVO: Sigue aquí el minuto a minuto de la Gran Final

Hoy, 21 de junio, a las 8:00 p.m. es la final de El Gran Chef Famosos. Luego de múltiples platos, sentencias y eliminaciones, Karina Calmet y Ricardo Rondón se enfrentarán en esta instancia para conseguir el título de ‘El Gran Chef’.

Llegar hasta aquí no fue nada fácil, durante la ronda final un famoso abandonó el programa cada día. La más reciente fue Susan León, que no pudo convencer al jurado con su croquembouche y tuvo que despedirse de sus compañeros ocupando el tercer lugar.

Pese a que Karina Calmet y Ricardo Rondón serán rivales esta noche el compañerismo es algo que ha prevalecido durante toda la temporada. “Han pasado muchos momentos lindos a lo largo de la competencia y se ha formado un grupo muy lindo y unido, casi una familia”, reveló la ex Miss Perú.

Por su parte, el presentador de televisión resaltó su gran capacidad de resiliencia durante todas las ediciones del programa. “Aprendí a caer, me levanté y aquí estoy”, comentó Ricardo Rondón esta mañana en Arriba Mi Gente.

¿Qué pasó ayer en El Gran Chef Famosos?

El más reciente programa de El Gran Chef Famosos despidió a Susan León de la competencia. Los participantes tuvieron que preparar croquembouche, una receta complicada tradicional de Francia.

Debido a su complejidad el plato se dividió en dos partes. En la primera parte los concursantes hicieron la crema pastelera y el ganache, y en la segunda los profiteroles para completar el platillo. León se lució en la primera mitad y ganó el beneficio de tener cinco minutos extra, no obstante, el tiempo no le alcanzó y terminó siendo eliminada.

“Me voy feliz, me voy contenta porque aprendí a cocinar pero así es la vida, es una competencia y sé cuándo me tengo que retirar”, confesó la ex modelo después de agradecer al jurado y a sus compañeros de El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué premio se llevará el ganador de El Gran Chef Famosos?

Ricardo Rondón y Karina Calmet son los dos participantes que llegaron a la final. Hoy uno de ellos será eliminado, mientras que los otros dos se disputarán un trofeo con temática del programa de cocina y se llevará el título de ser El Gran Chef Famosos.