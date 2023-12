Xanastasia, ganadora de “mejor dupla”, reveló que se metió a clases de cocina, pero no dio la talla | El Gran Chef Famosos

“El Gran Chef Famosos: La Revancha” revela su gran sorpresa al convocar los premios “Cucharón de Oro 2023”. Más de 20 emocionantes categorías con cinco participantes por cada nominación. Una experiencia que ningún ‘chefcito’ tenía pensado.

Ellos se superaron. Cinco exparticipantes de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” fueron nominados a la categoría “Mejor dupla” de la premiación “El Cucharón de Oro” del programa de cocina.

La competencia en cada categoría estuvo muy reñida, pues reunimos los mejores momentos para seleccionar lo más destacado del año en el programa de cocina. Estos participantes compitieron para ganar uno de los momentos especiales del programa.

José Peláez será el encargado de conducir este episodio. En estos premios, se reconocerán 21 categorías de lo mejor del programa culinario de Latina. Estas se dividirán en 3 tipos: Personalidad, Peores Momentos en la cocina y Momentos Memorables.

En la categoría de “Momentos Memorables” veremos momentos donde los participantes nos han dejado capítulos que no podemos olvidar. Ellos se han encargado de hacer que cada episodio sea inolvidable con sus ocurrencias.

CATEGORÍA AL “MEJOR DUPLA” DE EL GRAN CHEF FAMOSOS:

Fiorella Rodríguez y Xanaxtasia

Natalia Málaga y Leyla Chihuán

Patricia Portocarrero y Armando Machuca

Ricardo Rondón y Susan León

Checho Ibarra y La Patrona

Luego de un riguroso escrutinio, la ganadora fueron Fiorella Rodríguez y Xanaxtasia. La reconocida drag queen: “Muchas gracias por este premio a mejor dupla con mi hermanita Fiorella Rodríguez. No hice nada, pero aporté con carisma y mi presencia. Les cuento que me metí a un curso de cocina, para aprender. Pero no lo hice. Aunque, ¿quizás nos vemos en una nueva temporada?”

Mira la categoría completa aquí:

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Santi Lesmes. La penúltima en abandonar la cocina fue Karina Calmet y regresó Tilsa Lozano. Finalmente, Santi Lesmes concluyó con su participación en la gala y el último ingreso fue Nico Ponce.