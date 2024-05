El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Patty Chong hace estallar de risa a Flavia Laos y a Giacomo Bocchio

La jurado invitada Patty Chong y Giacomo Bocchio visitaron la estación de Flavia Laos. En la temida Noche de Eliminación, la cantante pidió un consejo a la reconocida chef. Sin embargo, la invitada le respondió con un divertido comentario. “Yo te recomiendo, Flavia, que trabajes en serio”, expresó.

El jurado Bocchio no pudo evitar estallar de risa ante el consejo de su maestra de la comida china. “Bien dicho, chef”, respondió. Pero la participante Laos, que también se río con la ocurrente respuesta de la chef, tampoco se quedó callada. “Pattycita, yo estoy trabajando en serio, ¿o me pongo apática? No pues” bromeó a las cámaras.

Este sábado 18 de mayo, se vive una temible Noche de Eliminación. Los participantes lucharán por no ser la persona eliminada en un difícil reto culinario junto a la reconocida chef Patricia Chong. ¿Quién dejará DEFINITIVAMENTE la cocina de “El Gran Chef Famosos”?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.