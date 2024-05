El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Flavia Laos revela que no ayudó a Mathías Brivio porque se le salió el ‘Chucky’

Luego de que Flavia Laos se negara a ayudar a Mathías Brivio en el reto de Tangram durante la decisiva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, el conductor José Peláez no dudó en bromear con ambos participantes sobre lo sucedido. La influencer dio una divertida respuesta sobre su reacción durante el juego y se comparó con un icónico muñeco de terror.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos Rey de Castro presume sus habilidades como ingeniero

“Mathi, perdón es que a veces cuando entro en confianza se me sale el Chucky que llevo dentro”, afirmó Flavia. Además, la cantante intentó justificarse y bromeó con que solo conocía al expresentador de televisión de “hola y chau”. Esto sucedió luego de que Mathías le gritara “egoísta” a la cantante. “Que me pida, que me pida algo hoy día”, dijo Mathías mientras cocinaba.

Este sábado 18 de mayo, se vive una temible Noche de Eliminación. Los participantes lucharán por no ser la persona eliminada en un difícil reto culinario junto a la reconocida chef Patricia Chong. ¿Quién dejará DEFINITIVAMENTE la cocina de “El Gran Chef Famosos”?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.