El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos Rey de Castro presume sus habilidades como ingeniero

El participante Juan Carlos Rey de Castro no dudó en sus todas sus habilidades en esta temida Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. El actor sorprendió a todos al ser el primero el terminar con el desafío del Tangram. “Bueno pues, la ingeniería ha hecho cositas”, afirmó Juan Carlos.

El conductor José Peláez se acerco a la estación del actor para conocer cuál fue su secreto para resolver tan rápido el juego. Juan Carlos no dudó en presumir de sus habilidades de dibujo como ingeniero, carrera que también estudio. Incluso hizo un pequeño dibujo para Peláez. Sin embargo no salió tan bien como él creía. “Ahora que veo lo que hecho, no recuerdo tanto como pensaba”, expresó a las cámaras.

Este sábado 18 de mayo, se vive una temible Noche de Eliminación. Los participantes lucharán por no ser la persona eliminada en un difícil reto culinario junto a la reconocida chef Patricia Chong. ¿Quién dejará DEFINITIVAMENTE la cocina de “El Gran Chef Famosos”?

