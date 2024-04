El Gran Chef Famosos: Mathías Brivio considera que no debió ser sentenciado y sorprende con los motivos

Mathías Brivio no convenció al jurado y ahora tendrá que ir a la temible semana de repechaje, donde competirá con algunos compañeros que fueron eliminados por un cupo para regresar a “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Sin embargo, confesó algo que dejó sorprendido a más de uno.

“Sin sonar a picón, considera que esta noche no debería de estar acá. El día de ayer, es mi opinión, me sentí frustrado, pensé que había dado una buena performance ayer. Esa frustración no al debí de haber traído al programa hoy”, reveló dejando impactado al jurado.

Este lunes 29 de abril, Gino Assereto, Mathías Brivio y Juan Carlos Rey de Castro se enfrentan en la cocina para evitar ganar el temible pase para la semana de repechaje. ¿Quién evitará pasar a la temible fase?

