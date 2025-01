Este martes 21 de enero se transmitió la semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha“. Canchita Centeno, Jota Benz y Ricky Trevitazzo regresaron a la cocina para asegurar su pase a la GRAN FINAL de la temporada; aunque solo dos de ellos lo consiguieron.

El único plato de la noche fue pato relleno, dividido en dos retos culinarios. La tensión aumentó dentro de la cocina porque ninguno de los tres semifinalistas quería ser eliminado esta noche. Pero, antes de siquiera empezar a cocinar, los participantes recibieron motivación por parte de sus familias en emotivos videos que provocaron lágrimas en ellos.

Además, Jota Benz descubrió que NO era uno de los favoritos de Peláez para llegar hasta la ronda final; aunque no solo él, porque incluso su pareja Angie Arizaga dudó.

En tanto, Canchita Centeno sufrió un déjà vu al hacer el pato relleno porque un plato similar la eliminó de la primera promoción de “La Academia”.

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” tomó la siguiente decisión: Jota Benz y Ricky Trevitazzo son los FINALISTAS; Canchita Centeno es ELIMINADA y ocupa el tercer lugar de la temporada.

Antes de abandonar la cocina para siempre, Canchita agradeció por la oportunidad. “Yo ya gané. He llegado hasta donde mis manitos me han podido dar. Pero he aprendido tanto, que creo que llegar hasta aquí, quedar en tercer lugar en esta Revancha vale más que la Olla de mi Academia”, sentenció.

Asimismo, el jurado Masías le dedicó unas emotivas palabras. “Yo te veía en la final. Pensé que esta vez sí ibas a alzar la Olla de Oro. Pero lo que tengo muy claro es que te despido ahora conociéndote más profundamente y que lo bonito de eso es descubrir que eres una persona que constantemente está buscando el estímulo de los nuevos desafíos y del conocimiento permanente”, aseguró.

