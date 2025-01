Canchita Centeno fue ELIMINADA este martes de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. La locutora se quedó con el tercer puesto de la temporada; igual a cuando participó de la primera promoción de “La Academia”.

La concursante solo tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad de regresar a la cocina. “Yo ya gané. He llegado hasta donde mis manitos me han podido dar. Pero he aprendido tanto, que creo que llegar hasta aquí, quedar en tercer lugar en esta Revancha vale más que la Olla de mi Academia”, sentenció.

Asimismo, Canchita aseguró que su participación en “El Gran Chef” la ha ayudado a superarse a sí misma. “Siento que he evolucionado: llegué como un Pikachu, ahora soy un Raichu, y seguiré hasta volverme un Pokémon legendario en la cocina”, finalizó.

