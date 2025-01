Jota Benz parece estar dispuesto a dejarlo TODO en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” y, esta vez, alzarse con la ansiada Olla de Oro para alegría suya y la de su familia.

En la semifinal de la temporada, el participante reveló la “AMENAZA” que le habría lanzado su pareja Angie Arizaga, con quien llegó hasta la final en “El Gran Chef Famosos x2”, pero perdieron la Olla de Oro ante las hermanas Aguirre.

“Necesito llevarme esa Olla porque esta, de verdad, es mi última oportunidad. Angie me ha dicho que, si no llego con esa Olla a la casa, me quedo sin cama”, confesó Jota ante las cámaras.

Este martes 21 de enero se vive la GRAN SEMIFINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Canchita Centeno, Jota Benz y Ricky Trevitazzo se enfrentan en la cocina para definir quiénes serán los finalistas. ¿Qué sucederá al final de la noche?

