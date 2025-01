En la semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”, Canchita Centeno, Ricky Trevitazzo y Jota Benz fueron SORPRENDIDOS con las emotivas palabras de sus familiares.

La primera en recibir el aliento de su familia fue Canchita, quien se emocionó desde el primer segundo en el que vio a su madre en la pantalla grande. “Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta la ronda final de El Gran Chef Famosos. Desde ya, para mí, eres la ganadora porque has demostrado en cada programa que sí puedes cocinar y rico”, aseguró, generando una gran sonrisa en el rostro de la locutora.

En tanto, Ricky se mostró contento al ver a su esposa y a tres de sus hijos en el video. “Mi amor, felicidades, lo lograste, llegaste a la ronda final. Vamos por esa Olla de Oro, tú puedes. Estoy muy orgullosa de ti. No te deseo suerte porque sé que lo vas a lograr”, le dijo su pareja. Y, su hija pequeña añadió: “Papito, te amo muchísimo, que Dios te bendiga. Eres el mejor de todos”.

Por último, Gino Assereto y Angie Arizaga mandaron sus videos de aliento para Jota Benz.

“Amor de mi vida, felicidades por haber llegado a esta ronda final. Mateito y yo estamos muy orgullosos de ti por la constancia que has tenido en esta competencia. Yo sé que traerás esa Olla a la casa porque será nuestra revancha. Sabes lo mucho que te amo y sé lo mucho que te has esforzado. Vamos por esa gran final, es tuya. Te amo demasiado”, aseguró la ex participante de “El Gran Chef Famosos x2”.

Este martes 21 de enero se vive la GRAN SEMIFINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Canchita Centeno, Jota Benz y Ricky Trevitazzo se enfrentan en la cocina para definir quiénes serán los finalistas. ¿Qué sucederá al final de la noche?

