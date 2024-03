El Gran Chef Famosos: ¿Austin Palao se casa? Participante sorprendió a Steve con gran revelación

Austin y Steve Palao se encontraban tranquilos durante la preparación de los falafeles con salsa de yogurt. Sin embargo, un comentario del influencer distrajo a su padre de los quehaceres que tenía en la cocina de “El Gran Chef Famosos”.

Ambos participantes estaban pendientes de la fritura del falafel cuando un comentario de Austin distrajo a Steve. “Me caso”, dijo el joven y su padre quedó en estado de ‘shock’. “No, ¿qué te vas a casar? ¿Te vas a casar hijo?”, preguntó.

Pero todo se trataba de una pequeña broma: “¿Con quién me voy a casar? Me imagino que en algún futuro me casaré, pero ahorita no. Ahorita no”.

Este sábado 16 de marzo se vive la temida Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas integradas por Marisol y Celine Aguirre; Ximena Díaz y Pancho Cavero; y Steve y Austin Palao deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

