Austin Palao: ¿Cuál es el verdadero nombre del participante de El Gran Chef Famosos y por qué nunca lo menciona?

Austin y Steve Palao ingresaron esta temporada a “El Gran Chef Famosos X2”, donde están teniendo grandes actuaciones y rápidamente lograron conectar con el televidente peruano. Día a día hacen reír a todas las personas que prenden su televisión a las 7:45 p.m.. Además, padre e hijo han demostrado tener sazón y están más que preparados para asumir los retos que se le presenten en esta cocina.

Por ello, despiertan la curiosidad de muchas personas. Su deslumbrante participación en la cocina hacen que los ‘Chefcitos’ se interesen cada vez más en los pequeños detalles de su vida privada. Por ello, ahora te revelaremos el verdadero nombre de Austin Palao, el cual muy pocas personas conocen. Quedarás sumamente impactado.

¿Cuál es el verdadero nombre de Austin Palao?

Muchos seguidores de Austin Palao no tienen idea de cuál es su verdadero nombre. Incluso, tampoco conocen el poderoso significado que posee este seudónimo artístico que tiene. Todo tiene un origen muy personal e importante y aquí lo descubrirás.

La personas que se encargó de revelar este inédito detalle fue Flavia Laos. La cantante se presentó en un programa de espectáculos y confesó que “Austin” no es su verdadero nombre. “Lo sé completo, él es Jair Steve Palao Castro”, expresó. Tras ello, el modelo mencionó que no era algo que tenía que hacerse público y terminó explicando el significado que esconde. “Me llamo Austin, desde que tengo uso de razón me llaman así. Entonces, para mí pesa más eso, se dice que me dicen Jair, pero no, soy Austin Palao Castro”, contó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo.