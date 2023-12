Christian Ysla sobre posible victoria de El Gran Chef Famosos: “Estaré vengando a Machuca”

Lo quiere vengar. Christian Ysla reveló que si llegara a ser el campeón de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, lograría vengar a su amigo y compañero de teatro, Armando Machuca. Este último quedó en segundo lugar de la tercera temporada del concurso de cocina.

El reconocido improvisador de teatro comentó que dedicará este logro a su hija. “He llegado a la final y no lo puedo creer. He encontrado a un grupo espectacular. Tenía miedo cocinar y ahora he encontrado un espacio para divertirme y divertir a la gente. Mi hija es mi mayor motivación. Estar aquí es increíble. Si gano estaré vengando a mi amigo Armando Machuca, si no, nos veremos más adelante”, reveló.

Este sábado 02 de diciembre, se desarrolló la Gran Final de la cuarta Temporada de El Gran Chef Famosos. Christian Ysla y Mónica Zevallos se enfrentaron por la Olla de oro en el capítulo final del concurso. Ellos tuvieron que preparar tres platillos durante la gala. Esta noche, uno de ellos será coronado como el Gran chef de esta temporada. Este lunes será el primer capítulo de El Gran Chef Famosos: La Revancha.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. Faltan otros seis famosos que serán anunciados muy pronto.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.