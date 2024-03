Austin Palao al ser eliminado de El Gran Chef Famosos x2: “Aquí hay ese cariño y empatía que no sentí en los últimos años en otro reality”

Austin Palao y su padre Steve Palao se han convertido en los siguientes eliminados de El Gran Chef Famosos X2. En cada episodio, la dupla de padre e hijo se ha ganado el cariño del público por los divertidos momentos que protagonizaron al preparar los desafíos culinarios. Sin embargo esta noche se despidieron del reality, quedando en el cuarto lugar de esta temporada.

TE PUEDE INTERESAR | Steve y Austin Palao se quedan con el cuarto lugar de El Gran Chef Famosos x2 por no manejar bien el pescado

-¿Qué se sintió estar juntos en El Gran Chef Famosos?

Steve: Una muy linda experiencia con mi hijo. Cocinar juntos y aprender.

Austin: Compartir con mi padre creo que me lo voy a llevar para siempre. He aprendido bastante de los jueces. Más allá de la competencia, he hecho muchos verdaderos amigos aquí.

–¿Qué consideras que caracteriza a El Gran Chef Famosos?

Austin: A título personal, siento que aquí hay más equipo. No sé si es porque comparto más con mi papá, además que con otros colegas quienes más que colegas se han convertido en amigos. Aquí hay ese cariño y empatía que no lo sentí en los últimos años en otro reality.

–¿Sienten que el reality consolidó más su relación padre e hijo?

Austin: Yo diría que en cierta forma más unidos sí. Hemos compartido muchos momentos juntos siendo equipo. Hemos cocinado y cada cosa que pueda presentarse en el transcurso del programa siempre no hemos apoyado. Hay conflictos siempre, pero siempre hemos intentado solucionarlo a nuestra forma.

Steve: Nosotros somos amigos y patas. Mis hijos son adultos, y para mí es como hablar como un amigo. Somos prácticamente como patas. Esta relación es algo bonito que me ha regalado El Gran Chef, y me gusta la relación que tenemos.

