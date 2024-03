Steve y Austin Palao se quedan con el cuarto lugar de El Gran Chef Famosos x2 por no manejar bien el pescado

¡Gran pérdida! Steve y Austin Palao se convirtieron en la segunda dupla eliminada de la ronda final de “El Gran Chef Famosos”. Padre e hijo se quedaron con el cuarto lugar de la competencia culinaria de Latina Televisión por fallar en el manejo del pescado.

El primero en despedirse fue Steve Palao: “Estamos contentos hasta donde hemos avanzado. La verdad estoy feliz por todo, por la oportunidad, por conocer a lindas personas, desarrollarnos en algo que nos gusta. Me voy bien contento, bastante contento. Gracias a todos por el apoyo y por la oportunidad”.

Por su lado, Austin no dejó de agradecer a cada uno de los integrantes del jurado, a Peláez y a sus compañeros. “Gracias al grupo humano. Muchas gracias. De verdad que lo agradezco bastante. Lo tomé como algo nuevo y me hicieron sentir algo súper especial junto con mi papá que tal vez no compartimos tanto, pero si no éramos tan unidos, ahora lo somos aún más”.

