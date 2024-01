Armando y Mauricio no lograron mantener la seriedad y se pusieron a jugar en El Gran Chef Famosos

Debido a que están en Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Armando Machuca y Mauricio Mesones prometieron mantener la seriedad para seguir todos los pasos de la receta y presentar el primer plato sin problemas. Sin embargo, no sucedió así.

Ambos participantes terminaron jugando en la cocina del programa, perdiendo valiosos segundos de su tiempo de preparación. “Ay no puedo, no puedo, vamos a jugar un ratito nomás”, dijo Mauricio. “Un poquito para animar porque si no uno se pone tenso”, agregó Armando.

Este jueves 18 de enero se transmite el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Armando Machuca, Mauricio Mesones y Nico Ponce se enfrentan en la cocina por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. El último eliminado fue Junior Silva.