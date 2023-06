Andrés Vílchez eliminado de El Gran Chef Famosos: El actor no pudo contener las lágrimas al despedirse del programa

El final de la primera temporada de El Gran Chef Famosos está cada vez más cerca y los participantes siguen diciendo adiós al programa. Este lunes 19 de junio, Andrés Vílchez se convirtió en el tercer eliminado de la ronda final y no pudo aguantar las lágrimas al despedirse de Karina Calmet, Ricardo Rondón, Susan León, Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Vílchez agradeció a sus compañeros y al jurado por haberlo acogido de la mejor manera. “Haz dado lo mejor de ti en esta cocina. Te admiro mucho Andrés, ha sido un gusto haberte conocido y que hayas llegado hasta aquí”, mencionó la Nelly Rossinelli tras anunciar la noticia.

“Me llevo todo lo aprendido, gracias Nelly por permitirme ser un pericotito, por tu sonrisa que literal irradia todo el programa, hasta en los comentarios más fuertes de mi querido Javier, siempre estás con una sonrisa que es imposible que se vaya de tu rostro”, respondió Vílchez.

“Los voy a extrañar a todos chicos, gracias por abrirme sus corazones, por permitirme conocerlos un poco más de lo que pude haber visto en televisión. Les tengo mucho cariño y estoy muy feliz de haber pertenecido a esta primera temporada”, concluyó.

Cabe mencionar que, Ricardo Rondón, Karina Calmet y Susan León fueron los clasificados a la semifinal de El Gran Chef Famosos.

9:41 p.m. Andrés Vílchez es el tercer eliminado de la ronda final de El Gran Chef Famosos. El participante no pudo convencer al jurado con su sazón y se despidió entre lágrimas de sus compañeros y el jurado.

9:37 p.m. Susan León es la segunda salvada. Andrés Vílchez o Karina Calmet podrían dejar El Gran Chef Famosos.

9:36 p.m. Ricardo Rondón es el primer salvado por el jurado.

9:18 p.m. El jurado probó los platos de cada uno y ha elegido quiénes seguirán en competencia, sin embargo, uno de los famosos abandonará el programa para siempre.

9:09 p.m. ¡Acabó el tiempo! El jurado se reunirá con los famosos para probar sus Lomo Wellington. Andrés Vílchez, Susan León, Karina Calmet y Ricardo Rondón se vienen preparando para lo que será la “última cena” de uno de ellos.

8:58 p.m. Ricardo Rondón, Andrés Vílchez, Karina Calmet y Susan León se encuentran preparando el tan ansiado Lomo Wellington.

8:50 p.m. Para la segunda parte del reto los participantes tendrán 80 minutos.

8:43 p.m. Karina Calmet convenció al jurado y se llevó el beneficio del primer desafío de la noche: Cocinar junto a Milett Figueroa.

8:33 p.m. ¡Acabó el tiempo! El jurado procederá a evaluar la primera parte del Lomo Wellington de los participantes.

8:25 p.m. Ricardo Rondón, Karina Calmet, Susan León y Andrés Vílchez vienen cocinando el único plato de la noche. Para esta receta primero deberán hacer paté con creps, sin embargo, solo les queda 30 minutos.

8:21 p.m. ¡Empezó El Gran Chef Famosos! Los participantes están preparados para hacer la única receta de la noche: Lomo Wellington.

La previa

El Gran Chef Famosos entró a una semana decisiva. Todos los días un participante es eliminado de la competencia y la tensión se apodera de los sobrevivientes. Susana León, Karina Calmet, Andrés Vílchez y Ricardo Rondón se mantienen en pelea, pero solo uno podrá llevar el título de ‘El Gran Chef’.

Como se puede apreciar en el primer avance promocional, Andrés Vilchez será uno de los más afectados por la presión que se genera al competir en la ronda final de El Gran Chef Famosos. Colapsado por el estrés que demanda cada reto, el actor terminó por derramar algunas lágrimas ante la mirada del jurado.

Además, El Gran Chef Famosos nos volverá a sorprender a puertas de la gran final. ¿Qué pasó? En el video también se observa a Milett Figueroa regresando al reality culinario. Pese a quedar eliminada en fechas pasadas, la modelo tendrá una segunda oportunidad en la recta final de la competencia.

¿Qué más pasará? Descúbrelo este lunes 19 de junio en una nueva edición de El Gran Chef Famosos.

¿Qué pasó el sábado en El Gran Chef Famosos?

El pasado sábado 17 de junio en El Gran Chef Famosos, Korina Rivadeneira se despidió del programa entre lágrimas. Tras conocer la decisión del jurado, los participantes despidieron a su compañera con un abrazos y palabras de aliento.

“Tengo sentimientos encontrados, no me quiero ir por nada del mundo, pero ya está hecho, hasta aquí llegué. Me voy feliz, he aprendido muchísimo, me voy a mi casa feliz, pero con esa espinita chiquitita que pude haber logrado más”, dijo la modelo venezolana.