Ablandó su corazón: Masías y el emotivo mensaje de despedida para Mayra Goñi en El Gran Chef Famosos 

Este martes se desarrolló una nueva Noche de Eliminación y el jurado de “El Gran Chef Famosos” decidió que Mayra Goñi sea la quinta participante en abandonar en la competencia. La actriz no consiguió convencerlos con los dos platos que presentó en la mesa.

“Te conozco muy poco. Pero si algo he entendido de lo que tú has hecho y has traído a este set, es tu maravillosa entrega al riesgo. Sé que tú eres de entregarte a las situaciones más difíciles y perseverar con ellas hasta el final”, le dijo el jurado más ‘frío’ de “El Gran Chef Famosos”.

La noche del martes, Mayra Goñi, Armando Machuca y Leslie Stewart se enfrentaron en la cocina para defender su permanencia en “El Gran Chef Famosos”. Sin embargo, Mayra no pudo pasar a la siguiente etapa del programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el último eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia.