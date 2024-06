La segunda preparación de la noche puso los pelos de punta a los participantes, pues tendrán como proteína estelar al conejo. La que está teniendo problemas con el trozado de los del animal es Karina Borrero, quien desea avanzar lo más pronto posible para presentar un platillo que sea del agrado del jurado.

“Esto realmente no sé si tiene truco, tiene mañana o tiene conjuro”, comenzó diciendo la periodista al ver que no podía trozar la presa como quería. “Este conejo no se parte fácil”, añadió en medio de su frustración.

Este miércoles 19 de junio se vive la temible Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Uno de los tres participantes abandonará la cocina, ¿quién de ellos logrará salvarse hoy?

