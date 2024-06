Durante la preparación del segundo plato de la Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos”, Jose Miguel Arguelles decidió usar su sobre dorado y llamar a Leyla Chihuán para que lo ayude por cinco minutos. Durante ese tiempo, Jose no solo volvió a su papel de cadete y llamó capitana a Leyla, sino que también le agradeció por su ayuda con un beso en la mejilla.

Todo empezó cuando Jose llamó a Leyla para que cortara los ollucos, pues la participante Chihuán empezó a corregir a su compañero. “¿Estás mirando? Cuando te toque en tu casa hacerlo, este es el olluco”, dijo. Jose Miguel también le siguió el juego y le respondió como lo habría hecho su personaje de cadete en “Papá en Apuros”. “Comprendido, señor”, expresó. Sin embargo, Leyla corrigió a Jose. “Capitana, no me bajes de grado ni me subas”, aclaró.

Además de la disciplina, Jose le demostró a su compañera todo el cariño que le siente por ella. “Sin contar el jurado, tú eres mi madre” manifestó. Por su parte, Leyla no perdió la oportunidad de hacer otro divertido comentario sobre los cortes de olluco del actor. “Esto es para jugar yenga”, bromeó.

Este martes 18 de junio se vive la quinta Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Tres de los participantes pasarán a la Noche de Eliminación, ¿quién de ellos logrará salvarse hoy?

